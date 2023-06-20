Владимир Компаниец назвал преимущества зарплатного проекта в Сбере

16:17, 20 июня 2023, ПАИ

«Зарплатники Сбера – это особая категория, наши ключевые клиенты. Мы чувствуем ответственность, потому что помогаем людям удобным образом получать заработную плату и заботимся о безопасности перечисления денежных средств. Это те клиенты, которые оказывают нам доверие, идут вместе с нами», – такое мнение высказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в эфире программы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

Владимир Компаниец также перечислил преимущества зарплатного проекта в Сбере.

Во-первых, по его словам, «зарплата в Сбере – это бесплатная услуга». Бесплатным является подключение услуги для работодателя, а теперь и обслуживание зарплатной карты для клиента.

Во-вторых, это управление зачислениями в онлайн-режиме. «Для предприятия – это возможность контролировать зачисление фактически в онлайн-режиме. Зачисление проходит буквально за считаные минуты», – пояснил Владимир Компаниец.

Плюсом зарплатного проекта является «поддержка для всех сотрудников, которые получают заработную плату, в режиме 24 на 7».

Ещё одна привилегия для зарплатных клиентов Сбера – онлайн-сервис предоставления расчетных листков. Компании – участники зарплатных проектов с банком могут направлять сотрудникам расчетные листки в электронном виде. Работники также могут в любой момент посмотреть расчетный листок в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Зарплатные клиенты также получают доступ к льготному кредитованию: скидку по ипотечным программам и по потребительским кредитам. Кроме того, они получают дополнительный кешбэк «Спасибо» на тело кредита.

Также плюсом зачисления зарплаты на карту Сбера является «возможность снять денежные средства в любой момент», что позволяет сделать широкая сеть банкоматов. «Как бы парадоксальное это ни звучало, но для того, чтобы люди оставляли больше денег на карте, нужно, чтобы было больше банкоматов. То есть чтобы человек всегда чувствовал, что он деньги может снять всегда и везде», – пояснил управляющий Псковским отделением Сбербанка.

Кроме того, по его словам, с недавних пор появилась возможность снимать наличные денежные средства даже на кассе магазинов «Пятерочка».

Отметим, что подключить услугу «Зарплатный проект» клиент банка может в один клик через приложение «Сбербизнес».

Для тех, кто хочет пользоваться выгодами зарплатного клиента Сбербанка, но не готов сменить зарплатный банк, есть решение – сервис Сбера «Персональный зарплатный проект».

Работник может продолжать получать зарплату в том банке, который выбрал ваш работодатель, но переводить часть зарплаты на карту или счет Сбера. В этом случае он сможет пользоваться привилегиями зарплатного клиента Сбера.

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