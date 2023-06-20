Аварийный кирпичный фасад дома в Пскове демонтируют

22:22, 20 июня 2023, ПАИ

Аварийный кирпичный фасад дома № 32 на улице Юбилейной будет демонтирован, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Проблемный дом должен был быть приведён в порядок по программе капремонта в 2026 году, но недавно его жильцы сообщили об ускорившейся деформации фасада.

Специалисты комитета по региональному контролю и надзору Псковской области вместе с администрацией города Пскова и представителями регионального МЧС несколько дней проводили осмотр здания.

Стоимость работ составит почти 4 миллиона рублей.

«Вывод однозначный: необходимо в срочном порядке разобрать фасад, чтобы устранить угрозу обрушения. Принял решение выделить необходимую сумму из резервного фонда региона», — заявил глава региона.

Отметим, что параллельно будет вестись разработка проекта капремонта фасада.