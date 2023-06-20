Бардак на Фотьевском пляже устраивают посетители

23:54, 20 июня 2023, ПАИ

Жители Великолукского района жалуются на нескончаемый бардак на территории Фотьевского пляжа.

Отметим, что данная территория является территорией молодёжного ТОС «Фотьевский край», которое дважды получало грантовую поддержку. Участники ТОС ежедневно проводят уборку на территории пляжа.

«Мы, жители деревни Фотьево, стараемся для вас и ваших детей, убирая каждый день мусор, который вы элементарно не можете донести до контейнерных баков», — пишет председатель молодёжного ТОС «Фотьевский край» Ольга Федосеенко.