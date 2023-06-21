75% псковичей не скрывают доходы от супруги – опрос

09:01, 21 июня 2023, ПАИ

Скрывать размер зарплаты от супругов в России не принято: 75% псковичей сообщили, что вторая половина в курсе их реального дохода. Однако мужчины по-прежнему делятся такой информацией чаще женщин, сообщает сервис SuperJob.

Только 17% считают допустимым интересоваться размером заработка у всех друзей и близких. В том, что об этом можно спрашивать лишь некоторых, убеждены 36%. 3 из 10 считают, что столь деликатный вопрос лучше не задавать никому. О готовности поинтересоваться уровнем дохода у любого близкого человека чаще говорят мужчины (21% против 12% среди женщин), тогда как о неуместности подобных вопросов во всех или в большинстве случаев — женщины. Чем старше респонденты, тем чаще они убеждены, что спрашивать о размере зарплаты нельзя никого: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 20%, то среди старшего поколения — уже 38%.



Рассказывая о величине своего заработка, положительные эмоции испытывают 10% работающих, отрицательные — 21%. Каждый четвертый (24%) делится этой информацией без каких-либо чувств, столько же предпочитают молчать об этом. Чем выше доход, тем чаще о нем говорят с гордостью: если среди тех, чья зарплата составляет менее 50 тыс. руб., положительные эмоции испытывают только 7%, то среди зарабатывающих свыше 80 тыс. руб. — (17%).



О том, что уровень их дохода не известен никому, сообщили 20% работающих псковичей. У каждого второго (49%) точная сумма заработка известна второй половине, у каждого третьего (34%) — родителям, у каждого пятого (19%) — друзьям, а у каждого десятого (10%) — другим родственникам.



Большинство состоящих в браке (75%) сообщило, что супруги в курсе их реального уровня доходов, тогда как 16% скрывают размер зарплаты от второй половины. Последнее больше свойственно женщинам (26% против 15% среди мужчин).



