Ирина Иванова стала гостьей программы на «Серебряном дожде». Главное

10:36, 21 июня 2023, ПАИ

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: