Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ирина Иванова стала гостьей программы на «Серебряном дожде». Главное

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

 На фото Ирина Иванова. Фото Андрея Степанова/ПАИ.

Главное из эфира:

  • городские власти заинтересованы в скорейшем завершении тех ремонтов, что доставляют неудобства горожанам. Например, тротуаров на Коммунальной, проезжей части на Октябрьском проспекте, Ольгинского моста;
  • работы на Ольгинском мосту близки к завершению. Гарантия на покрытие — четыре года;
  • проект полной реконструкции Ольгинского моста в Пскове разработают до конца этого года;
  • проект ремонта Октябрьского проспекта в Пскове является двухгодичным;
  • ремонт улицы Яна Фабрициуса движется в графике. По плану открытие движения в августе этого года;
  • составляется актуальная карта ливневой канализации. Например, на улице Николая Васильева были обнаружены неучтенные ливневые стоки;
  • неучтенные коммуникации при начале ремонтных работ — не редкость. Городские власти фактически заново формируют актуальные схемы коммуникаций;
  • причина подтоплений на улице Некрасова — в узком горлышке ливневой канализации в районе улицы Профсоюзной — именно туда ведёт сток от Некрасова;
  • за качеством ремонта и порядком после ремонта следит стройнадзор. Подрядчики или наводят порядок сами, или их штрафуют;
  • в Пскове в этом году появятся или ремонтируются несколько километров тротуаров: Коммунальная, Шоссейная, Рижский проспект — к ТЦ Fjord Plaza;
  • активности городского турцентра будут только увеличиваться. В ближайшее время здесь появится и кафе;
  • в следующем году в Пскове на улицах появятся барсики. «Где-то хомлины, где-то — коты. У нас есть прекрасный символ города, прекрасный символ области. Это наш барс. Они будут разными и очаровательными»;
  • число туристов в Пскове в последние два года резко увеличилось. И это уже давно не типичные для города туристы из Москвы или Петербурга. Транспортная доступность региона сделала свое дело: в Псков едут со всей России.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

Назначен директор псковского филиала Российского общества «Знание»
21 июня 2023

Новая разметка появится на дорогах Псковской области
21 июня 2023

Григорий Стороненков станет гостем программы на «Серебряном дожде»
21 июня 2023

Псковский драмтеатр присоединится к проекту «Театральный абонемент»
21 июня 2023

Акция «Минута молчания» пройдёт в Псковской области 22 июня
21 июня 2023

Ирина Иванова стала гостьей программы на «Серебряном дожде». Главное
21 июня 2023

До 30 градусов прогреется воздух сегодня в Пскове
21 июня 2023

Барсики появятся на улицах Пскова в 2024 году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...