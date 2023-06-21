Ирина Иванова стала гостьей программы на «Серебряном дожде». Главное
Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- городские власти заинтересованы в скорейшем завершении тех ремонтов, что доставляют неудобства горожанам. Например, тротуаров на Коммунальной, проезжей части на Октябрьском проспекте, Ольгинского моста;
- работы на Ольгинском мосту близки к завершению. Гарантия на покрытие — четыре года;
- проект полной реконструкции Ольгинского моста в Пскове разработают до конца этого года;
- проект ремонта Октябрьского проспекта в Пскове является двухгодичным;
- ремонт улицы Яна Фабрициуса движется в графике. По плану открытие движения в августе этого года;
- составляется актуальная карта ливневой канализации. Например, на улице Николая Васильева были обнаружены неучтенные ливневые стоки;
- неучтенные коммуникации при начале ремонтных работ — не редкость. Городские власти фактически заново формируют актуальные схемы коммуникаций;
- причина подтоплений на улице Некрасова — в узком горлышке ливневой канализации в районе улицы Профсоюзной — именно туда ведёт сток от Некрасова;
- за качеством ремонта и порядком после ремонта следит стройнадзор. Подрядчики или наводят порядок сами, или их штрафуют;
- в Пскове в этом году появятся или ремонтируются несколько километров тротуаров: Коммунальная, Шоссейная, Рижский проспект — к ТЦ Fjord Plaza;
- активности городского турцентра будут только увеличиваться. В ближайшее время здесь появится и кафе;
- в следующем году в Пскове на улицах появятся барсики. «Где-то хомлины, где-то — коты. У нас есть прекрасный символ города, прекрасный символ области. Это наш барс. Они будут разными и очаровательными»;
- число туристов в Пскове в последние два года резко увеличилось. И это уже давно не типичные для города туристы из Москвы или Петербурга. Транспортная доступность региона сделала свое дело: в Псков едут со всей России.
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