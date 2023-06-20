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Общество

Проект полной реконструкции Ольгинского моста в Пскове разработают до конца этого года

Проект полной реконструкции Ольгинского моста разработают до конца 2023 года. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Андрей Степанов/ПАИ

«Дело в том, что его проект готовился длительное время, до сих пор идёт подготовка проектной части, потому что мы понимаем, что очень сильно изменилась конъюнктура рынка, то есть существуют те материалы, которые уже выведены в связи с санкционным давлением, те же самые конструкции», – отметила Ирина Иванова.

По её словам, сейчас администрация займётся изменением проектного решения. «У нас до конца года должен быть проект, а дальше длительная история финансирования и всего остального. Как, например, по Троицкому мосту, благодаря губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову непосредственно финансирование было получено достаточно оперативно, когда критическая ситуация подошла», – подчеркнула гостья эфира.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Она добавила, что с Ольгинским мостом нет «настолько критической ситуации». «Это будет планомерная работа, будет сделан проект, после этого будет обращение в федеральный центр за финансированием данного проекта», – обратила внимание Ирина Иванова.

Она также рассказала, что на Ольгинском мосту в конце этой недели – начале следующей в рамках ремонта, который начался в середине марта, подрядчик начнёт укладывать верхний слой асфальта на второй половине, а затем будет открыто движение. 

Напомним, что ремонт Ольгинского моста начался в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальта, демонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие на двух полосах. Ремонт второй половины моста начался 20 мая.

Отметим, что в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках.

Подчеркнём, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.

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