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Общество

Проект ремонта Октябрьского проспекта в Пскове является двухгодичным

Проект ремонта дорожного полотна на Октябрьском проспекте в Пскове является двухгодичным. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

«Срочность ремонта необходима, чтобы было комфортно ездить на машине. Мы абсолютно так же проводили ремонт на улице Юбилейной, это двухгодичный контракт 2023–2024 годов», – сказала Ирина Иванова.

По её словам, финансирование объекта разделено на два года. «На Рижском проспекте асфальт точно так же стоял полгода, после этого мы уложили верхний слой. Люди замечают и думают, что мы уже ремонтируем только что отремонтированную дорогу. Нет, это не так. В нижнем слое как раз асфальт стоит до следующего года, потому что финансирование разделено: в следующем году будет уложен верхний слой и заплачены окончательные деньги», – подчеркнула замглавы администрации города.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Она добавила, что гарантия на выполненный ремонт начнётся со следующего года, когда будет сдан весь объём работ. «В чём плюс для подрядчика? Он уже на этапе нижнего слоя видит просадки, слабые места, которые устраняет в момент укладки верхнего слоя, и у него уже есть гарантия того, что дорога простоит дольше», – заверила Ирина Иванова. 

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