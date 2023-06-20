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Общество

Более пяти километров тротуара проложат в Пскове в этом году

Более пяти километров тротуара проложат в Пскове в этом году. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Ирина Иванова напомнила о том, что в городе началось строительство новых тротуаров у торгового центра «Фьорд Плаза». «Тут были сложности: первая – это федеральная трасса, вторая – граница Пскова и Псковского района. <...> В прошлом году мы как раз разработали проект, вся проблематика была проанализирована, болевые точки – тоже», – сказала Ирина Иванова.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Также обновлённые троутары появятся на улицах Коммунальной, Шоссейной, Ижорского Батальона. «В этой части ведётся колоссальная работа, мы видим большое количество обращений, которые мы, безусловно, слышим», – заключила гостья студии.

Отметим, что в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках.

Напомним, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.

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