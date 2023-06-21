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Политика

СМИ: ЕС не может законно изъять все замороженные активы России

Власти Евросоюза пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, пишет ТАСС.

Согласно сведениям агентства, рабочая группа ЕС по использованию замороженных российских активов не видит «надежного законного пути», позволяющего конфисковать замороженные активы «лишь на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры». Вместо этого ЕС намерен сосредоточиться на временном использовании этих средств.

Как отметили источники агентства Bloomberg, несколько крупных мировых банков выразили опасения, что Москва может принять ответные меры в случае присвоения Евросоюзом российских активов.

По данным агентства, ЕС рассматривает пути направления сверхприбыли от инвестиций Киеву. Однако ранее Европейский центральный банк предупредил Еврокомиссию (ЕК) о том, что изъятие прибыли от операций с замороженными российскими активами может подорвать доверие к евро как к глобальной валюте и пошатнуть мировую финансовую стабильность.

В связи с этим в ЕС предпочли обязать компании, получающие крупную прибыль от российских инвестиций, переводить значительную сумму Евросоюзу. Официальные лица ЕС пояснили агентству Bloomberg, что подобное решение не повлияет на правовое положение активов и финансовую стабильность.

ЕК с прошлого года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета прошлого года ЕК развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной. 

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