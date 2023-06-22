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Общество

В Порховском районе почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны солдат

Памятные мероприятия прошли у мемориала «Красуха» в Порховском районе в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Всего в них приняли участие более 160 человек, пишет газета «Порховский вестник». 

Фото: Редакция газеты "Порховский вестник"

Делегацию встретила заместитель главы Порховского района Наталья Бялькина. «Только своей памятью, памятью наших детей и внуков русский народ сможет противостоять фашистскому геноциду и террору», – подчеркнула Наталья Бялькина.

В полдень у мемориала «Дулаг-100» началось мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби, «Тот самый первый день войны». Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ города Москвы, генерал-майор юстиции Сергей Петров отметил, что сейчас весь народ объединяет задача ежедневно помнить о погибших, сожжённых и замученных в концлагерях в годы войны людях.
Несовершеннолетняя узница фашистского концлагеря Лидия Дмитриева рассказала собравшимся, как началась фашистская оккупация Порхова и что потом пришлось пережить в неволе.

«Жители нашего района познали на себе, что такое нацизм. Наши деды и прадеды много сделали, и мы гордимся ими, и сегодня молодое поколение продолжает борьбу с неонацистами», – сказал глава Порховского района Юрий Семёнов.

Литию по усопшим отслужил священник Константин Кузнецов. В 12:15 по всей стране была объявлена всероссийская минута молчания. Мерно отбивая ритм, раздавались звуки метронома и над захоронением порховского концлагеря. Корзину с цветами к Поклонному кресту возложили глава района Юрий Семёнов и малолетняя узница Лидия Дмитриева. Организованной колонной все двинулись к памятнику. Под звук колокола по очереди подходили возлагать цветы к подножию памятника.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби – в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и унесла жизни миллионов людей.

В память о погибших в Великой Отечественной войне Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания». Также сегодня в Пскове и области проходят митинги и памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, и всероссийская акция «Свеча Памяти». В преддверии Дня памяти и скорби в сквере имени 60-летия Октября в Пскове создали «огненную картину» из зажжённых свечей и лампад.
 
В Плюсском районе сегодня открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО солдату.  На территории Куньинского района в День памяти и скорби перезахоронили останки семерых красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
 
 
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