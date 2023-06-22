Останки четырех красноармейцев перезахоронили в Новоржеве

17:36, 22 июня 2023, ПАИ

Останки четырех красноармейцев, поднятых поисковым отрядом «Пламя», перезахоронили на братском захоронении в Новоржеве в День памяти и скорби, сообщает районная газета «Земля новоржевская».

В торжественной церемонии приняли участие представители различных учреждений и организаций, неравнодушные жители города. Мероприятие открыла глава Новоржевского района Софья Пугачева.

«Уважаемые новоржевцы! В годы войны погибло много наших соотечественников. Не все они еще преданы земле, не все обрели покой. И сегодня мы продолжаем важное дело – предавать земле бойцов, которые были найдены поисковиками. Вечная память героям!» – сказала Софья Пугачёва.

Останки красноармейцев обнаружили и подняли члены поискового отряда «Пламя» Новоржевского района под руководством командира Игоря Васильева у деревни Машатино и у деревни Климово. Имена павших бойцов навечно останутся неизвестными, но их подвиг бессмертен.

«В народе живет фраза: «Война не закончена, пока не предан земле последний солдат». В Новоржевском районе уже сложилась традиция в День памяти и скорби предавать земле останки тех, кто отдал жизнь за наш мир, но до сих пор не обрел упокоение. Сегодня у нас проходит еще одна церемония перезахоронения. Благодаря нашим поисковикам незахороненных солдат становится меньше. Память о них будет жить вечно!» – отметила в выступлении председатель районного Собрания депутатов Любовь Трифонова.

Настоятель храма Рождества Христова в Новоржеве, протоиерей отец Стефан Вахрушев отслужил панихиду по усопшим воинам. Затем останки солдат были преданы земле.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби – в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и унесла жизни миллионов людей.