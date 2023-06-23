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Общество

Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты от фракции ЛДПР в пятницу внесут в Госдуму на рассмотрение законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов проекта, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно поправкам, ЕГЭ хотят заменить государственными экзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.

По мнению авторов проекта, формат ЕГЭ неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний учащихся. Так, количество выпускников школ в целом по стране, сдавших ЕГЭ в сумме на максимально возможные 300 баллов, в сравнении с 2022 годом резко снизилось. Это свидетельствует только о том, что ЕГЭ давно изжил себя как инструмент оценки знаний, полагают авторы инициативы.

По их мнению, замена ЕГЭ на государственные экзамены позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в университеты.

В случае принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу закона, будут действительны четыре года. 

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