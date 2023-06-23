Четыре пожара произошло в Псковской области 22 июня

09:48, 23 июня 2023, ПАИ

Четыре пожара произошло в Псковской области 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, на улице Братьев Боровковых в Себеже сгорел автомобиль «Хонда» 2005 года выпуска. Вызов поступил в 9:29. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

Также на улице Русакова в Великих Луках в 14:28 из-за разгерметизации газового баллона загорелся грузовой автомобиль «Хендай Портер» 2007 года выпуска.

Помимо этого, в деревне Шилово в Бежаницком районе сгорело бесхозное строение. Вызов поступил в 15:34. Происшествие произошло из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица.

Ещё один пожар произошёл в местечке Лесное в Порхове в 19:21. Там из-за поджога сгорел неэксплуатируемый вагончик.