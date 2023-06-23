Глава Псковского района оценила ход ремонта Остенской школы

15:42, 23 июня 2023, ПАИ

Ход ремонтных работ в Остенской средней школе оценила глава Псковского района Наталья Фёдорова. Об итогах проверки она рассказала в своём Telegram-канале.

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Фото: Наталья Фёдорова



Фото: Наталья Фёдорова



Фото: Наталья Фёдорова



Фото: Наталья Фёдорова



Фото: Наталья Фёдорова



Фото: Наталья Фёдорова



Фото: Наталья Фёдорова



Фото: Наталья Фёдорова



Фото: Наталья Фёдорова

















В настоящее время в общеобразовательном учреждении отремонтирован пол в фойе, сделан ремонт входной зоны и кабинетов. Также Наталья Фёдорова отметила интересные решения по оформлению столовой и фойе. «На пищеблоке выделенных средств на ремонт полов не хватает, поэтому беру вопрос на контроль. Необходимо сделать работы в двух помещениях!» - подчеркнула глава района.

Она также отметила, что за три недели сотрудники школы успели сделать многое. Наталья Фёдорова обратила внимание на то, что динамика хорошая, и выразила надежду, что так продолжится в дальнейшем.