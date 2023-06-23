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Общество

Бюст Герою России Сергею Самойлову планируют установить в Пскове

Вопрос об установке на территории социально-экономического лицея №21 бюста Герою России Сергею Самойлову, погибшему 21 февраля 2000 года при исполнении воинского долга, рассмотрели депутаты на заседании комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото: пресс-служба Псковской городской думы

С инициативой установки бюстов военнослужащим воинской части 64044, погибшим при исполнении воинского долга, вышло командование части. Эту инициативу поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Из резервного фонда правительства Псковской области выделили средства на изготовление и установку бюста.

Ознакомившись с проектом бюста, депутат Марина Борисенкова отметила, что для людей со слабым зрением текст на нем окажется нечитаемым, так как будет сливаться с фоном. «Мы проработаем этот вопрос с исполнителями работ, а в случае необходимости поставим рядом с бюстом отдельную табличку с текстом», – ответил и.о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

Сергей Самойлов – участник второй чеченской войны, командир взвода 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

Он командовал одной из групп 2-й бригады спецназа, которые 21 февраля 2000 года после восьмидневного похода по горам с разведывательными целями попали в засаду около села Харсеной Шатойского района. Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из других подразделений, которые пытались прийти им на помощь, в тот день погибли. Согласно показаниям жителей села, а также боевиков, взятых впоследствии в плен, бандиты тогда потеряли от 70 до 100 человек только убитыми.

Сергею Самойлову посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Его именем назван Псковский социально-экономический лицей (бывшая средняя школа № 21, в которой он учился).

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