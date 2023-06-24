Найти свою формулу счастья пожелал псковской молодёжи Александр Котов

10:55, 24 июня 2023, ПАИ

Найти свою формулу счастья пожелал молодёжи председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в честь официального праздника. Обращение опубликовано на сайте регионального парламента.

«Дорогие друзья! Уважаемые члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов! От имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравляю молодое поколение с замечательным праздником – Днём молодёжи!» – сказал он.

Александр Котов отметил, что сегодняшний праздник имеет чёткие возрастные ограничения: в российском законодательстве закреплён возраст молодёжи от 14 до 35 лет. «Безусловно, успехи и достижения человека зависят не столько от количества прожитых лет, сколько от его целеустремлённости, трудолюбия, терпения и, возможно, немного везения», – подчеркнул председатель Псковского областного Собрания депутатов.

«Тем не менее фундамент всей жизни закладывается именно в юности и молодости, поэтому очень важно грамотно распорядиться этим временем и направить свою энергию в правильное русло: получить образование, научиться коммуницировать, определиться с жизненными приоритетами. Вы смелые, дерзкие, любознательные, амбициозные – используйте эти преимущества молодости во благо», – пожелал он.

Александр Котов также пожелал молодёжи найти свою формулу счастья, быть полезными обществу, любить Родину и всегда идти вперёд. «Крепкого здоровья, благополучия, ярких побед и высоких достижений!» – заключил он.