До одного года тюрьмы грозит великолучанину за повторное хищение алкоголя из магазина

10:33, 25 июня 2023, ПАИ

Ранее признанный виновным в совершении административного правонарушения 60-летний великолучанин вновь совершил мелкое хищение. Преступления произошли в феврале и марте 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Мужчина похищал из продуктовых магазинов Великих Лук алкогольную продукцию. Общая стоимость потерь составила не более 2500 рублей. В одном случае похитить алкоголь великолучанин не смог, так как его задержала директор магазина.

Уголовное дело направили в Великолукский городской суд. Санкция статьи 158.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.