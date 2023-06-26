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Общество

Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда в России

Депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в российских регионах, пишет газета «Известия».

По мнению депутата Александра Якубовского, которое он выразил в письме Генпрокуратуре, летом риск роста случаев, как инцидент с отравлением более сотни людей в Братске, возрастает среди граждан, которые покупают еду в летних кафе и других заведениях, торгующих фастфудом.

Он подчеркнул, что по постановлению Правительства РФ, по которому был введён мораторий на проверку, у Генпрокуратуры есть право возобновить контроль в случае, если существует угроза жизни и здоровью россиян.

Ранее сообщалось о многочисленных случаях отравления шаурмой в кафе «Шаурму хочу» в Братске. По последним данным, от употребления некачественной продукции пострадал 101 человек, среди которых 22 ребёнка. Причиной массового отравления стала бактерия сальмонелла. Роспотребнадзор выявил в заведении нарушение требований санитарного законодательства, в том числе в плане условий хранения продуктов. Индивидуального предпринимателя, являющегося хозяином заведения, задержали, 19 июня его отправили под домашний арест на два месяца.

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