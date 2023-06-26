Пожарные спасли от огня многоквартирный дом в Идрице
Пожарные ликвидировали возгорание нежилых построек на улице Ленина в посёлке Идрица Себежского района, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате пожара сгорели четыре постройки. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки внутри хозяйственной постройки.
От огня удалось спасти многоквартирный жилой дом и четыре хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
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