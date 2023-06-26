Пожарные спасли от огня многоквартирный дом в Идрице

11:52, 26 июня 2023, ПАИ

Пожарные ликвидировали возгорание нежилых построек на улице Ленина в посёлке Идрица Себежского района, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате пожара сгорели четыре постройки. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки внутри хозяйственной постройки.

От огня удалось спасти многоквартирный жилой дом и четыре хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.