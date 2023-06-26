Роспотребнадзор актуализировал список безопасных пляжей Псковской области

15:44, 26 июня 2023, ПАИ

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области оценили качество воды и песка на пляжах в Псковской области. Итоги лабораторного контроля качества воды опубликовали на официальном сайте ведомства.

К 26 июня специалисты проверили воду в ряде водоёмов, песок на пляжах в городских поселениях, в летних оздоровительных лагерях и в местах массового купания населения Псковской области. Всего было исследовано 45 проб воды на санитарно-химические показатели, 50 проб на микробиологические показатели, 42 пробы на паразитологические показатели и 47 проб песка в зонах купания.

По итогам исследований специалисты пришли к выводу, что вода в ниже перечисленных водоёмах пригодна для рекреационного водопользования. «Качество воды <...> отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», — пояснили в ведомстве.

Псков: река Великая в районе городского пляжа;

Великие Луки: река Ловать в районе городского пляжа.

Великолукский район: озеро Урицкое в районе оздоровительного лагеря «Космос»;

Гдовский район: озеро Чудское в районе посёлка Устье, озеро Ужицкое в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;

Дедовичский район: река Шелонь, Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС;

Дновский район: река Полонка в деревне Скново;

Невельский район: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе оздоровительного лагеря «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера» и оздоровительного лагеря «Юный железнодорожник», озеро Березовское в районе оздоровительного лагеря «Ленок», озеро Балаздынь в районе оздоровительных лагерей «Березка» и «Солнечный»;

Новоржевский район: река Льста;

Опочецкий район: река Великая в Опочке в районе стадиона;

Островский район: река Великая в районе Острова и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе оздоровительного лагеря «Алые паруса»;

Палкинский район: озеро Смоленское в Палкино;

Печорский район: озеро Псковское в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков», озеро Тиглицкое, озеро Рагозино;

Плюсский район: река Плюсса в районе пляжа в Плюссе;

Порховский район: река Шелонь, Порхов, улица Мельничная, набережная и в районе Старого городища;

Пустошкинский район: озеро Зверино в деревне Холюны, озеро Крупейское в Пустошке;

Пушкиногорский район: река Сороть;

Пыталовский район: река Утроя;

Себежский район: озеро Себежское;

Струго-Красненский район: озеро Песчаное;

Усвятский район: озеро Узмень.

Ранее сообщалось, что, по данным на 16 июня, в Псковской области исследовано 30 проб воды водоёмов на санитарно-химические показатели, 34 пробы – на микробиологические показатели, 33 пробы – на паразитологические показатели и 32 пробы песка в зонах купания.