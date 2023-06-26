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Общество

Роспотребнадзор актуализировал список безопасных пляжей Псковской области

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области оценили качество воды и песка на пляжах в Псковской области. Итоги лабораторного контроля качества воды опубликовали на официальном сайте ведомства. 

Фото: ПАИ

К 26 июня специалисты проверили воду в ряде водоёмов, песок на пляжах в городских поселениях, в летних оздоровительных лагерях и в местах массового купания населения Псковской области. Всего было исследовано 45 проб воды на санитарно-химические показатели, 50 проб на микробиологические показатели, 42 пробы на паразитологические показатели и 47 проб песка в зонах купания.

По итогам исследований специалисты пришли к выводу, что вода в ниже перечисленных водоёмах пригодна для рекреационного водопользования. «Качество воды <...> отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», — пояснили в ведомстве.

  • Псков: река Великая в районе городского пляжа;
  • Великие Луки: река Ловать в районе городского пляжа.
  • Великолукский район: озеро Урицкое в районе оздоровительного лагеря «Космос»;
  • Гдовский район: озеро Чудское в районе посёлка Устье, озеро Ужицкое в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;
  • Дедовичский район: река Шелонь, Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС;
  • Дновский район: река Полонка в деревне Скново;
  • Невельский район: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе оздоровительного лагеря «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера» и оздоровительного лагеря «Юный железнодорожник», озеро Березовское в районе оздоровительного лагеря «Ленок», озеро Балаздынь в районе оздоровительных лагерей «Березка» и «Солнечный»;   
  • Новоржевский район: река Льста;
  • Опочецкий район: река Великая в Опочке в районе стадиона;
  • Островский район: река Великая в районе Острова и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе оздоровительного лагеря «Алые паруса»;       
  • Палкинский район: озеро Смоленское в Палкино;
  •  Печорский район: озеро Псковское в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков», озеро Тиглицкое, озеро Рагозино;
  •  Плюсский район: река Плюсса в районе пляжа в Плюссе;     
  •  Порховский район: река Шелонь, Порхов, улица Мельничная, набережная и в районе Старого городища;
  •  Пустошкинский район: озеро Зверино в деревне Холюны, озеро Крупейское в Пустошке;
  •  Пушкиногорский район: река Сороть;
  •  Пыталовский район: река Утроя;
  •  Себежский район: озеро Себежское;
  •  Струго-Красненский район: озеро Песчаное;
  •  Усвятский район: озеро Узмень.

Ранее сообщалось, что, по данным на 16 июня, в Псковской области исследовано 30 проб воды водоёмов на санитарно-химические показатели, 34 пробы – на микробиологические показатели, 33 пробы – на паразитологические показатели и 32 пробы песка в зонах купания.

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Роспотребнадзор актуализировал список безопасных пляжей Псковской области

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