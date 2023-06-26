Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах в органы местного самоуправления Псковской области

16:51, 26 июня 2023, ПАИ

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах в органы местного самоуправления Псковской области.

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления Псковской области, 10 сентября 2023 года.

Наименование Объем, полос Цвет Тип бумаги Плотность,гр./м2 Тираж, экз. Стоимость, руб./экз. Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 2000 12 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 5000 6 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 10000 3.90 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 2000 7.15 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 2500 6.03 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 3000 5.42 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 5000 3.74 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 6000 3.64 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 12000 2.79 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 5000 4.97 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 10000 3.66 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 300 39.25 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 400 30.45 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 500 25.50 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 800 17.34 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 1000 14.62 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 2000 9.11 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 5000 7.40 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 400 20.25 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 500 19.20 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 1500 8.20 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 4000 4.80 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 5000 4.38 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 5500 4.25 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 5000 3.94

Стоимость может меняться не более чем 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений.

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).

ООО – фирма «Псковское возрождение»: юридический адрес: 180000, Псков, улица Гоголя, 6, фактический адрес: 180007, Псков, улица Горького, дом 1.

ИНН 6027024264, Телефон/факс: (8112) 700-335, телефон 8 (8112) 700-336.