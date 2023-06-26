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Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах в органы местного самоуправления Псковской области

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах в органы местного самоуправления Псковской области.

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы  по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления Псковской области, 10 сентября 2023 года.

Наименование

Объем, полос

Цвет

Тип бумаги

Плотность,гр./м2

Тираж, экз.

Стоимость, руб./экз.

  

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

2000

12

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

5000

6

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

10000

3.90

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

2000

7.15

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

2500

6.03

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

3000

5.42

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

5000

3.74

  

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

6000

3.64

  

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

12000

2.79

  

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

5000

4.97

 

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

10000

3.66

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

300

39.25

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

400

30.45

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

500

25.50

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

800

17.34

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

1000

14.62

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

2000

9.11

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

5000

7.40

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

400

20.25

 

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

500

19.20

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

1500

8.20

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

4000

4.80

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

5000

4.38

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

5500

4.25

  

Карманный календарь

2

4+4

Картон

270

5000

3.94

  

Стоимость может меняться не более чем 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений.

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).

ООО – фирма «Псковское возрождение»: юридический адрес: 180000, Псков, улица Гоголя, 6, фактический адрес: 180007, Псков, улица Горького, дом 1.

ИНН 6027024264,  Телефон/факс: (8112) 700-335, телефон 8 (8112) 700-336.

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