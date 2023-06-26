Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах в органы местного самоуправления Псковской области
Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах в органы местного самоуправления Псковской области.
Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления Псковской области, 10 сентября 2023 года.
|
Наименование
|
Объем, полос
|
Цвет
|
Тип бумаги
|
Плотность,гр./м2
|
Тираж, экз.
|
Стоимость, руб./экз.
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2000
|
12
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
5000
|
6
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
10000
|
3.90
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2000
|
7.15
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2500
|
6.03
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
3000
|
5.42
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
5000
|
3.74
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
6000
|
3.64
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
12000
|
2.79
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
4.97
|
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
10000
|
3.66
|
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
300
|
39.25
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
400
|
30.45
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
500
|
25.50
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
800
|
17.34
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
1000
|
14.62
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
2000
|
9.11
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
5000
|
7.40
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
400
|
20.25
|
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
500
|
19.20
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
1500
|
8.20
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
4000
|
4.80
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
4.38
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5500
|
4.25
|
Карманный календарь
|
2
|
4+4
|
Картон
|
270
|
5000
|
3.94
Стоимость может меняться не более чем 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений.
(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).
ООО – фирма «Псковское возрождение»: юридический адрес: 180000, Псков, улица Гоголя, 6, фактический адрес: 180007, Псков, улица Горького, дом 1.
ИНН 6027024264, Телефон/факс: (8112) 700-335, телефон 8 (8112) 700-336.