Научный сотрудник ПсковГУ представила вуз на Всероссийском семинаре проекта «Без срока давности»

21:00, 26 июня 2023, ПАИ

Младший научный сотрудник научно-образовательной лаборатории изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории Ангелина Штацкая представила Псковский государственный университет на Всероссийском семинаре-практикуме проекта «Без срока давности», который прошёл в Солнечногорске на площадке Мастерской управления «Сенеж». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В течение трёх дней 100 участников семинара из 41 региона России занимались разработкой методических рекомендаций по расширению проекта «Без срока давности» на разные целевые аудитории и регионы.

Ангелина Штацкая вошла в состав команды, разрабатывающей рекомендации по интеграции проекта «Без срока давности» в тыловых регионах. Опыт успешной реализации проекта в Псковской области, представленный научным сотрудником ПсковГУ, был использован при работе над рекомендациями. Командная разработка получила высокие оценки от экспертов семинара, представляющих Поисковое движение России и Роспатриот. Все наработки по итогам семинара-практикума лягут в основу дорожной карты по расширению федерального проекта «Без срока давности».

Кроме работы в командах, в программу семинара-практикума вошли мастер-классы, лекции и интеллектуальные состязания. Среди спикеров были представители СМИ, историки, архивисты и ведущие эксперты проекта «Без срока давности».

Отметим, что «Без срока давности» – это федеральный проект, инициированный Поисковым движением России в 2018 году. Главная цель проекта – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.