Владимир Путин: Любые попытки устроить смуту в России обречены на провал

22:24, 26 июня 2023, ПАИ

Любые попытки устроить внутреннюю смуту в России обречены на провал, это показала гражданская солидарность россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам РФ сегодня, 26 июня.

Глава государства поблагодарил россиян за выдержку, сплочённость и патриотизм в последние дни.

«Благодарю вас за выдержку, сплочённость и патриотизм. Это гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», – сказал президент.

Он обратил внимание, что конституционный порядок поддержали общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии – фактически всё российское общество.