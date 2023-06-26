Владимир Путин: Любые попытки устроить смуту в России обречены на провал
Любые попытки устроить внутреннюю смуту в России обречены на провал, это показала гражданская солидарность россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам РФ сегодня, 26 июня.
Глава государства поблагодарил россиян за выдержку, сплочённость и патриотизм в последние дни.
«Благодарю вас за выдержку, сплочённость и патриотизм. Это гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», – сказал президент.
Он обратил внимание, что конституционный порядок поддержали общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии – фактически всё российское общество.
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