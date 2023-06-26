Президент РФ: Бойцов ЧВК «Вагнер» попытались использовать втёмную

22:32, 26 июня 2023, ПАИ

Бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» попытались использовать втёмную, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ сегодня, 26 июня.

«Мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втёмную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и её будущего», – сказал глава государства.

Он также поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – сказал Владимир Путин.