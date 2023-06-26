Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации в России
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 26 июня отметил усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко по мирному разрешению ситуации в РФ.
«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», – сказал он.
Глава государства добавил, что решающую роль сыграл патриотический настрой российского общества и его консолидация в сложным момент.
«Повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю», – сказал Владимир Путин.
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