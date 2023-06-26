Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации в России

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 26 июня отметил усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко по мирному разрешению ситуации в РФ.

«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», – сказал он.

Глава государства добавил, что решающую роль сыграл патриотический настрой российского общества и его консолидация в сложным момент.

«Повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю», – сказал Владимир Путин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июня 2023

Комитет по молодёжной политике учреждён в Псковской области
24 июня 2023

Александр Котов: Нам как никогда важно быть сплочёнными, сильными и уверенными
24 июня 2023

Михаил Ведерников: Псков испокон веков стоял на защите рубежей России, никогда не подводил и не подведёт
24 июня 2023

Псковский губернатор: Мы все несём ответственность за будущее и поэтому должны сплотиться вокруг президента
24 июня 2023

11 вопросов рассмотрели члены комитета по развитию местного самоуправления Псковской гордумы
23 июня 2023

Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области
23 июня 2023

Елена Чибисова: Современные технологии обеспечивают прозрачность выборов в РФ
22 июня 2023

Исполнение поручения президента РФ по приграничью проверил Максим Орешкин


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...