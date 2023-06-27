Фильм о событиях 1825 года снимут в «Михайловском»

13:38, 27 июня 2023, ПАИ

Съёмки нового фильма запланированы в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в июле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Речь идёт о ленте, повествующей об отдельных событиях 1825 года, когда в России, в Санкт-Петербурге на Сенатской площади, случилось восстание декабристов. Рабочее название фильма — «Цербер», работать над ним будет «Студия Чеховъ» совместно с Институтом развития интернета и конкретно Владимир Щегольков (режиссёр-постановщик) и Пётр Духовской (оператор-постановщик).

Пушкинский заповедник сообщает о расписании съёмочных дней: 11 июля — мемориальная усадьба «Михайловское», парк и дом-музей поэта; 12 июля — парки в мемориальных усадьбах «Петровское» и «Тригорское» и дом-музей Осиповых и Вульфов в «Тригорском»; 13 июля — литературно-этнографический комплекс в деревне Бугрово; 14 июля — парк «Тригорского».

В заповеднике просят всех, кто планирует поездку в Пушкиногорье, учитывать эти обстоятельства: некоторые объекты в дни съёмок могут быть закрыты для посещения.

Напомним, что Пушкинский заповедник — излюбленное место для авторов художественных, в первую очередь исторических, и документальных фильмов. В интерьерах музеев и в «живых декорациях» мемориальных усадеб, а также в их окрестностях было снято множество документальных, научно-популярных и художественных фильмов. Среди них такие разные ленты, как «Василиса Кожина» со Светланой Ходченковой и «Заповедник» («Пушкин. Виски. Рок-н-ролл») с Сергеем Безруковым, «Холоп» Клима Шипенко и «Учёности плоды» Игоря Угольникова и прочее.