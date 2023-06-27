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Общество

Жители Новосокольнического района приобрели беспилотник для участников СВО

Жители Новосокольнического района собрали средства и приобрели дорогостоящий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с функцией тепловизионного наблюдения для нужд бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Фото: газета «Новосокольнический край»

Активное участие в сборе средств приняли председатель Собрания депутатов Александр Лебедев, жители города, коллективы райпо, центра социального обслуживания, детского сада, Новосокольнической межрайонной больницы и поста станции скорой помощи, предприятия ЖКХ, управляющие компании, сотрудники полиции и другие.  

Также вклад внесли зрители и участники благотворительного концерта, который состоялся 12 июня на площади возле Дома культуры.

Содействие в покупке летательного аппарата оказал заместитель руководителя местного отделения партии «Единая Россия» Егор Кожуков.

Квадрокоптер вручили участнику СВО. «Наши ребята получат то, что важно на фронте, мощный дорогостоящий беспилотный летательный аппарат. БПЛА приобретён на народные средства, собранные жителями Новосокольнического района», – отметил он.

Заместитель главы администрации района Татьяна Лисица, общественный помощник губернатора Псковской области по работе с мобилизованными и их семьями Анастасия Некрасова, социальный координатор филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Ольга Старостенкова и жена одного из участников СВО выразили благодарность всем, кто принял участие в сборе.

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