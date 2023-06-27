Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Финляндия продлит ограничения на въезд в страну россиян

Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета Финляндии и президент республики Саули Ниинистё рассмотрели ограничения на въезд россиян в страну и в Шенгенскую зону через Финляндию, сообщает «Интерфакс».

«Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что поездки российских граждан все еще могут представлять угрозу для международных отношений Финляндии. Поэтому следует сохранить ограничения на несущественные поездки и ужесточить их во избежание злоупотреблений», - сообщил департамент правительственной связи.

29 сентября 2022 года Госсовет Финляндии принял решение относительно ограничения въезда российских туристов, которое можно обновить на основании нового рассмотрения вопроса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июня 2023

Партия «Родина» выдвинула Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области
27 июня 2023

Игорь Иванов поддержал решение Верховного суда РФ о недопуске иноагентов на выборы в качестве наблюдателей
26 июня 2023

Комитет по молодёжной политике учреждён в Псковской области
24 июня 2023

Александр Котов: Нам как никогда важно быть сплочёнными, сильными и уверенными
24 июня 2023

Михаил Ведерников: Псков испокон веков стоял на защите рубежей России, никогда не подводил и не подведёт
24 июня 2023

Псковский губернатор: Мы все несём ответственность за будущее и поэтому должны сплотиться вокруг президента
24 июня 2023

11 вопросов рассмотрели члены комитета по развитию местного самоуправления Псковской гордумы
23 июня 2023

Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...