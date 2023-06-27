Финляндия продлит ограничения на въезд в страну россиян

08:44, 28 июня 2023, ПАИ

Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета Финляндии и президент республики Саули Ниинистё рассмотрели ограничения на въезд россиян в страну и в Шенгенскую зону через Финляндию, сообщает «Интерфакс».

«Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что поездки российских граждан все еще могут представлять угрозу для международных отношений Финляндии. Поэтому следует сохранить ограничения на несущественные поездки и ужесточить их во избежание злоупотреблений», - сообщил департамент правительственной связи.

29 сентября 2022 года Госсовет Финляндии принял решение относительно ограничения въезда российских туристов, которое можно обновить на основании нового рассмотрения вопроса.