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Политика

Последняя перед парламентскими каникулами сессия областного Собрания назначена на 6 июля

Завершающая очередной парламентский сезон сессия областного Собрания депутатов назначена на 6 июля. Решение принял Совет законодательного органа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заседание начнётся с парламентского часа, посвящённого деятельности системы образования региона. Спикер Собрания Александр Котов назвал тему «вопросом с бородой» – первое предложение обсудить итоги масштабного капремонта школ региона поступило от лидера фракции «Единая Россия» Армена Мнацаканяна ещё в марте. Пока заявленная тема ожидала очерёдности, руководители ещё четырёх фракций – ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» – дополнили её предложением дополнить доклад информацией об оплате труда работников образования и о том, как профильный комитет правительства решает кадровую проблему сферы.

Всего в повестку сессии включено 20 вопросов. Депутатам предстоит рассмотреть первые в этом финансовом году изменения в закон об областном бюджете, инициативы губернатора Михаила Ведерникова о предоставлении семьям участников СВО земельных участков и о введении новых категорий граждан, имеющих право на льготу по транспортному налогу, – оба законопроекта подготовлены во исполнение поручений президента РФ. Также парламент обсудит предложенные исполнительной властью изменения в закон о капремонте, где дополняются полномочия комитета по ЖКХ, устанавливается порядок формирования перечня услуг и приёмки выполненных работ.

В повестку также включены вопросы об исполнении областного бюджета и бюджета ФОМС в 2022 году, о должностном знаке губернатора, об учреждении нового регионального звания и о границах охраны комплекса купеческих домов в селе Велье Пушкиногорского района.

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