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Незаконную продажу сыра и мяса из Евросоюза пресекли в Пскове

Незаконную продажу сыра и мяса из Евросоюза пресекла в Пскове городская транспортная прокуратура. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».

Фото: Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»

Псковская транспортная прокуратура по обращению провела проверку и установила, что в двух торговых точках города без соответствующих документов продавались сыр и мясная продукция из стран Евросоюза.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).

По результатам его рассмотрения виновный привлечен к административной ответственности и заплатит штраф в 20 тысяч рублей. 

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