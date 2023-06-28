Незаконную продажу сыра и мяса из Евросоюза пресекли в Пскове

17:02, 28 июня 2023, ПАИ

Незаконную продажу сыра и мяса из Евросоюза пресекла в Пскове городская транспортная прокуратура. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».

Псковская транспортная прокуратура по обращению провела проверку и установила, что в двух торговых точках города без соответствующих документов продавались сыр и мясная продукция из стран Евросоюза.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).

По результатам его рассмотрения виновный привлечен к административной ответственности и заплатит штраф в 20 тысяч рублей.