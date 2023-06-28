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Общество

Елена Бибикова объяснила, что делать при отказе в назначении пенсии

Что делать, если отказали в назначении пенсии из-за недостающего стажа, объяснила сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своем Telegram-канале.

Во-первых, необходимо получить письменное решение об отказе в назначении пенсии из Социального фонда с указанием недостающего стажа. Далее следует выверить все периоды, учтённые при назначении пенсии, и, если какие-то периоды работы не учтены, представить документы, подтверждающие эту работу, или запросить с помощью сотрудников Социального фонда недостающие документы.

В-третьих, необходимо представить в Социальный фонд документы, подтверждающие наличие нестраховых периодов, таких как:

  • прохождение военной службы и приравненной к ней службы;
  • уход за детьми до 1,5 лет (но не более 6 лет);
  • получение пособия по безработице;
  • уход за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80 лет;
  • проживание супругов военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудоустроиться (до 5 лет при условии наличия факта работы до или после);
  • временное отстранение от должности (работы) лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных.

Следующим этапом следует доработать недостающий стаж или сформировать его, вступив в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплатив страховые взносы, для чего необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда.

Кроме того, по состоянию здоровья в случае установления группы инвалидности назначается пенсия по инвалидности.

«Если все предложенные меры не привели к желаемому результату, следует ожидать назначения социальной пенсии – спустя пять лет после наступления общеустановленного пенсионного возраста», – заключила Елена Бибикова.

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