Псковский велоспортсмен представил город на соревнованиях в Санкт-Петербурге
Псковский спортсмен Павел Продченко представил город на региональных соревнованиях в Санкт-Петербурге по велосипедному спорту на шоссе в критериуме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
В групповой гонке на дистанции 60 километров приняли участие 27 спортсменов.
«Псков успешно представил Павел Продченко, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Надежда», – отметили в пресс-службе.
Пскович прошёл в следующий этап соревнования, который состоится 1 июля.
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