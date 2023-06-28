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Спорт

Псковский велоспортсмен представил город на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Псковский спортсмен Павел Продченко представил город на региональных соревнованиях в Санкт-Петербурге по велосипедному спорту на шоссе в критериуме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова. 

Фото: пресс-служба администрации Пскова

В групповой гонке на дистанции 60 километров приняли участие 27 спортсменов.

«Псков успешно представил Павел Продченко, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Надежда», – отметили в пресс-службе.

Пскович прошёл в следующий этап соревнования, который состоится 1 июля.

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