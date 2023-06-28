Псковский велоспортсмен представил город на соревнованиях в Санкт-Петербурге

19:01, 28 июня 2023, ПАИ

Псковский спортсмен Павел Продченко представил город на региональных соревнованиях в Санкт-Петербурге по велосипедному спорту на шоссе в критериуме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В групповой гонке на дистанции 60 километров приняли участие 27 спортсменов.

«Псков успешно представил Павел Продченко, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Надежда», – отметили в пресс-службе.

Пскович прошёл в следующий этап соревнования, который состоится 1 июля.