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Общество

Высокие баллы по результатам ЕГЭ набрали выпускники в Великих Луках

В Великих Луках в рамках экзаменов аттестационной кампании 2023 года по ряду предметов наблюдается рост средних тестовых баллов и количества высокобалльников. Об этом сообщается в группе управления образования муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Так, наивысшие баллы набрали следующие выпускники:

– ученицы школы № 7 Карина Мамчур и лицея № 11 Мария Остапенко набрали по 100 баллов по литературе;

– выпускники школы № 2 Владислав Соколов и школы № 12 Софья Раевская набрали по 100 баллов по химии;

– одиннадцатиклассники школы № 2 Эвелина Щеглова, гимназии имени С. В. Ковалевской Алёна Кобец и школы № 7 Мария Ходанова набрали по 98 баллов по обществознанию;

– по 97 баллов по русскому языку набрали ученики школы № 7 Мария Ходанова и школы № 16 Мария Петрова;

– выпускник школы № 13 Михаил Лёвин набрал 97 баллов по истории;

– 94 балла по биологии набрала ученица школы № 12 Софья Раевская;

– одиннадцатиклассница гимназии имени С. В. Ковалевской Алёна Кобец набрала 94 балла в профильной математике;

– ученица школы № 5 Полина Леничева набрала 92 балла по географии;

– 80 баллов по физике набрала ученица школы № 7 Мария Ходанова.

«Участники ЕГЭ продемонстрировали высокий уровень знаний, а также умение решать задачи различного уровня сложности. Поздравляем выпускников с достойными результатами!» – отметили в управлении.

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