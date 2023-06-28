Более 60% лекарств в псковских аптеках произведены в России
Более 60% лекарств в псковских аптеках произведены в России, сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина.
«В настоящее время на рынке 61,2% препаратов - отечественные по номенклатуре. Мы могли бы производить в России абсолютно все, но иногда это экономически невыгодно», - пояснила Кузьмина, уточнив, что проще приобрести препараты в Индии и Китае.
Кроме того, уточнила Татьяна Кузьмина, на ПМЭФ обсуждалось возможность производить жизненно важные лекарстве в России с нарушением патентного права. В частности, речь шла о препарате для диабетиков. «Есть завод, который уже готов к выпуску этого препарата у нас», - добавила Татьяна Кузьмина.
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