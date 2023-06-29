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Спорт

Великолукский легкоатлет вошёл в десятку лучших на первенстве России

Великолукский спортсмен Иван Дубинец вошёл в десятку лучших на первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет, которое проходило в Чебоксарах с 26 по 28 июня. Об этом пишет газета «Наш путь».

Фото здесь и далее: газета Великолукского района «Наш путь»

За три соревновательных дня 832 юных легкоатлета из 68 регионов России разыграли 39 комплектов наград национального первенства.

По результатам соревнований Иван Дубинец стал седьмым на первенстве России на дистанции 2000 метров с препятствиями.

«Для Ивана – прекрасный результат, причём в своей возрастной группе среди легкоатлетов 2009-2010 годов рождения Иван стал первым», – отметила тренер великолукского легкоатлета Надежда Аввакуменкова.

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