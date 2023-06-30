Туристический сезон 2023 года обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная развитию туризма в регионе, проходит в медиацентре ПАИ.
Чем отличается турист от экскурсанта, когда надо бронировать гостиницу, чтобы приехать в Псков, чем регион планирует удивлять туристов, поддерживает ли государство туротрасль?
Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по туризму Марина Егорова.
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30 июня 2023
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