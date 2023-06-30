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Общество

Туристический сезон 2023 года обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная развитию туризма в регионе, проходит в медиацентре ПАИ.

Чем отличается турист от экскурсанта, когда надо бронировать гостиницу, чтобы приехать в Псков, чем регион планирует удивлять туристов, поддерживает ли государство туротрасль?

Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по туризму Марина Егорова.

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