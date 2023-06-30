Псковские курсанты стали наставниками для находящихся в трудной жизненной ситуации детей

17:07, 30 июня 2023, ПАИ

Тематическая смена «Мы – патриоты» для более ста детей, нуждающихся в социальной поддержке, завершилась в оздоровительном детском лагере «Космос» в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Курсанты Аида Алибекова, Виктория Олейникова, Илья Стратонов, Станислав Поляков и Михаил Ермохин стали наставниками для школьников, многие из которых из неблагополучных семей, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

В течение смены, которая проходила с 5 по 28 июня, курсанты старались заинтересовать ребят спортивными и творческими мероприятиями.

«Смена «Мы – патриоты» создана с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Очень надеемся, что в решении этой задачи есть вклад и курсантов Псковского филиала университета, которые ежегодно на безвозмездной основе готовы работать с детьми, организовывая для них множество игр, состязаний и тематических бесед, благодаря которым ребята приобщаются к здоровому образу жизни и учатся быть ответственными и дисциплинированными», – отметил врио заместителя начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.