Работу с реестром недобросовестных подрядчиков обсудили в правительстве Псковской области

12:00, 01 июля 2023, ПАИ

Семинар-совещание по работе с реестром недобросовестных подрядчиков прошло в правительстве Псковской области под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«При умелом использовании этот механизм становится залогом того, что на рынке будут развиваться профессиональные и ответственные поставщики услуг. Соответственно, будет расти качество и скорость работ в рамках госпрограмм и нацпроектов», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, в области внесение в реестр пока не обеспечено на должном уровне. «Из-за ряда ошибок меньше половины обращений о внесении в РНП удовлетворяются УФАС. Мы подробно разобрали все нюансы и сложности, которые необходимо учитывать при работе с реестром. Большую помощь в этом оказала руководитель регионального УФАС Ирина Белоконь и команда управления. Уверен, результаты не заставят себя долго ждать», – заверил глава региона.

«Нужно сделать всё, чтобы грамотно и профессионально сделать работу так, чтобы все объекты у нас сдавались в срок, вовремя, с надлежащим качеством», – подчеркнул губернатор на совещании.