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Какой будет погода в июле, рассказали псковичам

Псковичам рассказали, какая погода будет на территории региона в июле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. Прогноз подготовлен на основании информации Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в июле будет составлять от +17,5 градусов до +18,6 градусов. Месячная сумма осадков будет от 69 до 82 мм.

«В первой половине июля погодные условия в районах Псковской области будут формироваться под чередующимся влиянием периферий циклонов и периферий полей повышенного давления, что обусловит в этот период погоду с переменной облачностью и периодически – кратковременными дождями. Во второй половине месяца антициклонические воздействия прогнозируются преобладающими. Солнца в этот период будет больше, а редкие дожди будут носить, в основном, ливневой характер», – объяснили синоптики.

Температурный фон в первой декаде месяца прогнозируется пониженным относительно нормы, во второй и третьей декадах – близким к климатической норме и повышенным относительно неё.

Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах или выше нормы, аномалия не превысит +1…+1,5 градуса.

Месячная сумма осадков ожидается в пределах 70-90 % от нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от +17 до +22 градусов, в отдельные дни прогрев будет достигать +23…+28 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах от +9 до +14 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от +24 до +29 градусов, в отдельные дни прогрев может достигать от +30 до +32 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах от +13 до +18 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду. 

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