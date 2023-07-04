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Культура

Опубликовано расписание показов южнокорейских картин на фестивале «Западные ворота» в Пскове

Где и когда будет проходить программа «Кинохиты Южной Кореи» в ходе международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове, рассказали псковичам. Информация опубликована в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

– «Всегда» (2011, режиссер – Сон Иль-гон). Фильм покажут 7 июля в 19:00. Площадка – кинотеатр «Смена».

Фото здесь и далее: группа «Международный кинофестиваль «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»

– «Трудный день» (2014, режиссер – Ким Со-хун). Показ пройдет 7 июля в 18:30. Площадка – кинотеатр Silver Cinema (зал 4).

– «Инсайдеры» (2015, режиссер – У Мин-хо). Фильм можно будет посмотреть 9 июля в 20:20. Площадка – кинотеатр Silver Cinema (зал 1).

– «Таксист» (2017, режиссер – Чан Хун). Фильм покажут 9 июля в 15:20. Площадка – кинотеатр Silver Cinema (зал 1).

За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. 

В рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желавшие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. Расписание киносеансов есть на сайте.

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