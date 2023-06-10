Приём заявок на областной конкурс видеоработ «КиноСтарт» продолжается в Пскове

20:26, 10 июня 2023, ПАИ

Жители Псковской области активно подают заявки на конкурс «КиноСтарт», разнообразие жанров и стилей впечатляет – от документальных фильмов и интервью до художественного пересказа книги – буктрейлера. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Напомним, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могут стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Победителя определят не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Приём заявок на конкурс «КиноСтарт» осуществляется до 26 июня, принимаются фильмы разных форматов и продолжительности, от семи до 25 минут, снятые с июля 2022 года.

Подать заявку на конкурс видеоработ можно здесь.

Напомним, что IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля.