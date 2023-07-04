В оздоровительном лагере «Радуга» отметили день сотрудника Госавтоинспекции

20:58, 03 июля 2023, ПАИ

День сотрудника Государственной автоинспекции в детском оздоровительном лагере «Радуга» отметили приездом гостей, сообщила газета «Гдовская заря».

В этот день ребят посетили гдовичи, которые много лет работали в ГАИ, полиции, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе, но вполне могут быть полезными для молодого поколения.

Николай Никитенко, Анатолий Маевский и Владимир Дербенёв были приглашены на праздник, подготовленный ребятами и их вожатыми. Николай Петрович провёл беседу с отдыхающими в лагере ребятами. Рассказал им о правилах дорожного движения, задавал вопросы, а дети обещали соблюдать правила, а затем спели тематические песни и исполнили ритмичные танцы, на прощание ребята подарили гостям рисунки на память.

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«Отрадно, что руководство лагеря само вышло на нас с инициативой провести профилактическую беседу с детьми. Ведь законопослушный гражданин формируется с детства, и именно тогда нужно вкладывать в ребёнка знания в том числе и по ПДД», – сказал начальник отдела Госавтоинспекции Вадим Сёмочкин.