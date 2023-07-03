Блогерам предлагают запретить рекламировать товары из недружественных стран

00:10, 04 июля 2023, ПАИ

Блогерам предлагают запретить рекламировать товары из недружественных стран, сообщила «Российская газета».

За невыполнение запрета предложено установить ответственность, соразмерную рекламе запрещённых товаров, – от 500 тыс. до 3 млн руб. А в случае систематического нарушения законодательства вносить сведения о блогерах в реестр иностранных агентов.

Авторы инициативы отмечают рост влияния блогеров-инфлюенсеров на взгляды и предпочтения интернет-аудитории, в том числе за счёт демонстрации прямой и скрытой рекламы. За последние десять лет рынок инфлюенс-маркетинга вырос в десять раз, каждый вложенный в него доллар принёс 5,5 доллара прибыли, и этот рынок продолжает расширяться.