Блогерам предлагают запретить рекламировать товары из недружественных стран
Блогерам предлагают запретить рекламировать товары из недружественных стран, сообщила «Российская газета».
За невыполнение запрета предложено установить ответственность, соразмерную рекламе запрещённых товаров, – от 500 тыс. до 3 млн руб. А в случае систематического нарушения законодательства вносить сведения о блогерах в реестр иностранных агентов.
Авторы инициативы отмечают рост влияния блогеров-инфлюенсеров на взгляды и предпочтения интернет-аудитории, в том числе за счёт демонстрации прямой и скрытой рекламы. За последние десять лет рынок инфлюенс-маркетинга вырос в десять раз, каждый вложенный в него доллар принёс 5,5 доллара прибыли, и этот рынок продолжает расширяться.
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