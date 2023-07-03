Правительство России расширило критерии оценки губернаторов

10:37, 04 июля 2023, ПАИ

Постановление, согласно которому к критериям оценки эффективности губернаторов добавятся показатели доступности и безопасности образовательных учреждений, подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Критерии оценки эффективности губернаторов теперь будут включать показатели доступности и безопасности образовательных учреждений. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что изменения внесены в методику расчёта, которая касается уровня образования. В неё добавлены такие показатели, как: создание новых мест в общеобразовательных организациях, наличие охраны в школах и детских садах, а также доступность зданий и помещений детских садов и школ для детей-инвалидов.

«Показатели эффективности работы губернаторов отражают успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом», – уточняется в сообщении.

Стоит отметить, что всего оценка эффективности губернаторов включает 38 методик. Для расчёта показателей за предыдущий год – 19, ещё 19 – для установления целевых значений на будущее. Все индикаторы покрывают вопросы социально-экономического развития, к ним относятся: продолжительность жизни, темпы роста зарплат, уровень образования, строительство, экологическое благополучие региона.