В администрации Пскова рассказали, как борются с борщевиком в парке Строителей

13:40, 04 июля 2023, ПАИ

Подрядная организация борется с борщевиком Сосновского в парке Строителей Пскова. Работы производятся в рамках муниципального контракта на содержание парков и скверов города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

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Ранее в соцсетях появилось обращение местных жителей по этому поводу.

В администрации пояснили, что ввиду расположения парка вблизи акватории реки Псковы, а также в связи с тем, что парк является общественной территорией и активно используется горожанами и туристами для отдыха, вести уничтожение ядовитого растения химическим способом, то есть гербицидами, запрещено действующим законодательством.

«Уничтожение борщевика на территории парка идёт механическим способом – путём регулярного скоса растительности: травы и борщевика в том числе, что препятствует цветению и дальнейшему распространению борщевика. Отдельно растущие локальные кусты выкапывают», – заверили в администрации.