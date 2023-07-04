Нетрезвого водителя задержали полицейские в Великолукском районе

14:35, 04 июля 2023, ПАИ

Нетрезвого водителя задержали полицейские в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 2 июля у дачного дома на территории одного из садоводческих товариществ в Великолукском районе дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что этой иномаркой управлял 47-летний житель Великих Лук, находившийся в нетрезвом состоянии. «Причем, как оказалось, ранее этот великолучанин уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение», – отметили в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего выясняются.