Банк ДОМ.РФ: Спрос на ипотеку на покупку загородной недвижимости вырос в три раза

15:42, 04 июля 2023, ПАИ

С января 2023 года более 4 500 российских семей оформили в Банке ДОМ.РФ ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Объём кредитования в этом секторе составил 21 миллиард рублей.

В количественном выражении это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в денежном – в 2,5 раза. Средний ежемесячный рост ипотечного кредитования в ИЖС-сегменте составляет 20 %.

В число регионов – лидеров по объёму кредитования в сфере ИЖС вошли: Москва и Московская область (5,8 миллиарда рублей, в три раза больше, чем в 2022 году), Краснодарский край (2,6 миллиарда рублей, рост в 2,1 раза), Ленобласть и Санкт-Петербург (2,2 миллиарда рублей, в 3,6 раза). Этот список продолжили Татарстан (1,1 миллиарда рублей, в 3,5 раза) и Новосибирская область (около 1 миллиарда рублей, в 3,2 раза больше, чем в прошлом году).

В топ-10 также вошли Ростовская область (950 миллионов рублей, рост в 5,6 раза), Тюменская область (свыше 900 миллионов рублей, в 3,4 раза), Самарская область (850 миллионов рублей, рост в три раза). В полтора раза увеличилось кредитование ИЖС в Челябинской и Свердловской областях. В этих регионах оформлено сделок на 550 миллионов и 450 миллионов рублей соответственно.

«Мы наблюдаем постоянный рост выдач на ИЖС начиная с осени прошлого года. После декабрьского всплеска рынок не увидел сезонного снижения интереса в зимний период, наоборот, в январе-феврале он увеличивался, набирая обороты к весенне-летнему периоду», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Алексей Косяков обратил внимание на то, что развитие частного домостроения идёт опережающими темпами. Это происходит благодаря программам льготного ипотечного кредитования в ИЖС-секторе и общему тренду в пользу данного формата.

Наиболее востребованными в этом году стали программы «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека». На них приходится примерно 80 % выданных займов в равном распределении. ИТ-ипотеку брали в 11 % случаев, а 2,5 % клиентов оформляли кредиты по стандартной рыночной программе.

Напомним, Банк ДОМ.РФ запустил кредитование ИЖС в начале 2021 года. За этот период предложением воспользовались 11 600 российских семей. Объём предоставленных займов составил 55,6 миллиарда рублей.