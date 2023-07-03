О возможных провокациях со стороны Эстонии высказался российский политолог

16:20, 04 июля 2023, ПАИ

Эстония может совершить провокацию против России из-за уверенности в защите США, заявил «Известиям» политолог Юрий Светов.

Таким образом он прокомментировал слова лидера партии Koos Олега Иванова в интервью порталу Baltnews о том, что НАТО разворачивает активное строительство военных баз в Эстонии. Москве нужно опасаться провокаций со стороны Таллина, отметил Иванов.

«Ключевой вопрос — в поведении прибалтийских государств и Польши в их наскоках на Россию, в уверенности в этой пресловутой пятой статье устава НАТО, по которой они считают, что, чтобы они ни сделали, американцы защитят их. До тех пор пока они не получат вразумительного, весьма ощутимого щелчка по носу со стороны российских Вооруженных сил, видимо, у них будет присутствовать это убеждение», — сказал Светов.

Он также добавил, что Эстония таким образом хочет повысить свою значимость в мире.

«Эстония ведь в основном была ареной, на которой сражались другие государства. И теперь у нее, видимо, появилось ощущение, что после двух мировых войн она и сама является крупным игроком в противостоянии великих держав», — заключил эксперт.