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Общество

Санкции и погода – главные негативные факторы для псковских сельхозпроизводителей, считает эксперт

Самыми сложными вызовами в отрасли сельского хозяйства для псковских предпринимателей стали внешнесанкционное давление и погодные условия. Об этом заявил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ. На фото Андрей Козлов

«Сельское хозяйство – это, наверное, единственная отрасль общенародного хозяйства, которая на протяжении последних десяти лет давала динамический рост. Однако главным вызовом для него остаётся внешнее санкционное давление, которое на нас уже давно оказывается», – сказал гость радиостанции.

По его словам, в условиях жесточайшего санкционного давления у псковских сельхозпроизводителей всё же есть иностранная техника.

«Да, поменялась логистика, да, немножко поменялась стоимость этой техники. Но у нас передовые предприятия, и они научились работать на перспективу. Многие предприниматели, учитывая горький опыт внешнего санкционного давления, увеличения логистики, имеют определенный запас. На период, пока какая-то неурядица идёт, они принимают решение, и у них есть запас времени, потому что время – это тоже важный ресурс в сельском хозяйстве. Поэтому толковые аграрии уже научились с этим работать и просчитывать все эти риски, все эпизоотии», – подчеркнул Андрей Козлов.

Он также добавил, что решающим фактором в производстве сельхозпродукции остаётся погода.

«Погодные условия влияют особенно на такую отрасль, как растениеводство. Как раз в нынешнем году по норме осадков мы это видим, и прогноз пока что не очень такой радужный», – отметил эксперт.

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