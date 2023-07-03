8-летняя девочка из Дагестана принесла 5 млрд рублей своему региону

21:45, 04 июля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин и гостья главы государства, восьмилетняя Раисат Акипова из Дагестана, из Кремля вместе дозвонились до главы Минфина Антона Силуанова и «получили» 5 млрд рублей на развитие региона, сообщили корреспонденты ТАСС.

Глава государства показал Раисат и её родителям свой рабочий кабинет, оттуда они связались с министром.

«Антон Германович, у меня гостья из Дагестана, из Дербента. Помните, мы с вами разговаривали, и Михаил Владимирович [Мишустин. – ПАИ] тоже говорил с вами. Там есть несколько вопросов, у них там выпадающие доходы на несколько миллиардов – это реконструкция уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег», – сказал Путин. «Что будем делать?» – добавил он.

Силуанов заверил, что средства будут выделены. «Мы приняли решение о том, чтобы добавить 5 млрд рублей», – сообщил министр. «Отлично. Спасибо, Антон Германович», – прокомментировал Путин.

После этого президент обратился к девочке: «Ты получила сейчас для Дагестана 5 млрд рублей».

Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале пояснил, что средства пойдут на развитие Дербента. «Этот город не просто является визитной карточкой нашей республики, во многих сферах он становится ориентиром для всех других муниципалитетов», – написал Меликов.