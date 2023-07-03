8-летняя девочка из Дагестана принесла 5 млрд рублей своему региону
Президент России Владимир Путин и гостья главы государства, восьмилетняя Раисат Акипова из Дагестана, из Кремля вместе дозвонились до главы Минфина Антона Силуанова и «получили» 5 млрд рублей на развитие региона, сообщили корреспонденты ТАСС.
Глава государства показал Раисат и её родителям свой рабочий кабинет, оттуда они связались с министром.
«Антон Германович, у меня гостья из Дагестана, из Дербента. Помните, мы с вами разговаривали, и Михаил Владимирович [Мишустин. – ПАИ] тоже говорил с вами. Там есть несколько вопросов, у них там выпадающие доходы на несколько миллиардов – это реконструкция уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег», – сказал Путин. «Что будем делать?» – добавил он.
Силуанов заверил, что средства будут выделены. «Мы приняли решение о том, чтобы добавить 5 млрд рублей», – сообщил министр. «Отлично. Спасибо, Антон Германович», – прокомментировал Путин.
После этого президент обратился к девочке: «Ты получила сейчас для Дагестана 5 млрд рублей».
Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале пояснил, что средства пойдут на развитие Дербента. «Этот город не просто является визитной карточкой нашей республики, во многих сферах он становится ориентиром для всех других муниципалитетов», – написал Меликов.
Юрий Шокуров представил документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Пётр Алексеенко подал документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Виктор Остренко выступил модератором первого заседания Совета молодёжных парламентов СЗФО
Последняя перед парламентскими каникулами сессия областного Собрания назначена на 6 июля
Партия «Родина» выдвинула Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области